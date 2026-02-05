Евгений Горенбург объявил сбор средств на фильм о свердловском рок-клубе

Продюсерский центр «Лад» Евгения Горенбурга запустил сбор средств на съемки полнометражного фильма «Выход» — о легендах свердловского рок-клуба, сообщили в пресс-службе центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Горенбурга, бюджет фильма составляет 100 млн руб. «Мы не осилим такую сумму сами. Поэтому и просим подключиться неравнодушных уральцев. Это шанс не только сохранить наследие свердловского рок-клуба для поколений, но и еще раз напомнить, в каком прекрасном городе мы живем»,— пояснил он.

По его словам, главе Екатеринбурга Алексею Орлову сценарий понравился, и он поручил своему заместителю Рустаму Галямову провести переговоры с девелоперами.

Авторы сценария — музыканты Владимир Шахрин (группа «Чайф»), Евгений Горенбург («Топ») и молодые сценаристы Иван Пшенин и Роман Белоусов.

Сюжет фильма посвящен дружбе и соперничеству Александра Сычева и Стаса Протасова, лидеров групп «Каталог» и «Октопус» (отсыл к «Наутилусу Помпилиусу»). Прототипом одного из персонажей стал Вячеслав Бутусов.

Съемки пройдут в культовых местах Екатеринбурга, включая квартиру режиссера Алексея Балабанова и здание Свердловского архитектурного института (сейчас УрГАХУ). Фильм будет включать 17 песен легенд уральского рока, в том числе хиты групп «Каталог», «Топ», Егора Белкина и Сергея Бобунца.

В качестве вознаграждения за пожертвования участники смогут получить автографы актеров, роль в массовых сценах, встречи с авторами и экскурсии по местам съемок. Предусмотрено упоминание в титрах и продакт-плейсмент.

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли.

Евгений Горенбург — участник свердловского рок-клуба, основатель рок-фестиваля «Старый новый рок» и ежегодного фестиваля Ural Music Night.

Николай Яблонский