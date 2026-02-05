Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Евгений Горенбург объявил сбор средств на фильм о свердловском рок-клубе

Продюсерский центр «Лад» Евгения Горенбурга запустил сбор средств на съемки полнометражного фильма «Выход» — о легендах свердловского рок-клуба, сообщили в пресс-службе центра.

Евгений Горенбург

Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Горенбурга, бюджет фильма составляет 100 млн руб. «Мы не осилим такую сумму сами. Поэтому и просим подключиться неравнодушных уральцев. Это шанс не только сохранить наследие свердловского рок-клуба для поколений, но и еще раз напомнить, в каком прекрасном городе мы живем»,— пояснил он.

По его словам, главе Екатеринбурга Алексею Орлову сценарий понравился, и он поручил своему заместителю Рустаму Галямову провести переговоры с девелоперами.

Авторы сценария — музыканты Владимир Шахрин (группа «Чайф»), Евгений Горенбург («Топ») и молодые сценаристы Иван Пшенин и Роман Белоусов.

Сюжет фильма посвящен дружбе и соперничеству Александра Сычева и Стаса Протасова, лидеров групп «Каталог» и «Октопус» (отсыл к «Наутилусу Помпилиусу»). Прототипом одного из персонажей стал Вячеслав Бутусов.

Съемки пройдут в культовых местах Екатеринбурга, включая квартиру режиссера Алексея Балабанова и здание Свердловского архитектурного института (сейчас УрГАХУ). Фильм будет включать 17 песен легенд уральского рока, в том числе хиты групп «Каталог», «Топ», Егора Белкина и Сергея Бобунца.

В качестве вознаграждения за пожертвования участники смогут получить автографы актеров, роль в массовых сценах, встречи с авторами и экскурсии по местам съемок. Предусмотрено упоминание в титрах и продакт-плейсмент.

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли.

Евгений Горенбург — участник свердловского рок-клуба, основатель рок-фестиваля «Старый новый рок» и ежегодного фестиваля Ural Music Night.

Николай Яблонский

Фотогалерея

Как в Екатеринбурге открыли Год уральского рока

Предыдущая фотография
Выступление группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Выступление группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители перед началом концерта

Зрители перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Композитор Александр Пантыкин во время выступления группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Композитор Александр Пантыкин во время выступления группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление участников группы &quot;Чайф&quot; в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H

Выступление участников группы "Чайф" в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Владимир Бегунов (&quot;Чайф&quot;) и Сергей Бобунец (&quot;Смысловые галлюцинации&quot;) во время автограф-сессии участников свердловского рок-клуба после концерта

Владимир Бегунов ("Чайф") и Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации") во время автограф-сессии участников свердловского рок-клуба после концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вадим Самойлов (&quot;Агата Кристи&quot;) и Евгений Горенбург (&quot;Топ&quot;) во время выступления в сопровождении оркестра B-A-C-H

Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и Евгений Горенбург ("Топ") во время выступления в сопровождении оркестра B-A-C-H

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Года уральского рока

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Года уральского рока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники группы &quot;Апрельский марш&quot;: Михаил Симаков, Сергей Чернышев и Евгений Кормильцев

Участники группы "Апрельский марш": Михаил Симаков, Сергей Чернышев и Евгений Кормильцев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вадим Самойлов (второй слева) и Владимир Шахрин (справа) во время вручения сертификатов на покупку музыкального оборудования директорам школ, в которых учились участники свердловского рок-клуба

Вадим Самойлов (второй слева) и Владимир Шахрин (справа) во время вручения сертификатов на покупку музыкального оборудования директорам школ, в которых учились участники свердловского рок-клуба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Егор Белкин во время выступления группы &quot;Настя&quot;

Егор Белкин во время выступления группы "Настя"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Дирижер камерного оркестра BACH Николай Усенко во время концерта &quot;Большой рок-квартирник&quot;

Дирижер камерного оркестра BACH Николай Усенко во время концерта "Большой рок-квартирник"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы &quot;Настя&quot; Настя Полева после выступления получила цветы от Владимира Шахрина

Лидер группы "Настя" Настя Полева после выступления получила цветы от Владимира Шахрина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ведущий вечера Михаил Симаков (слева) и музыкант Вадим Самойлов (справа)

Ведущий вечера Михаил Симаков (слева) и музыкант Вадим Самойлов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители на концерте

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Композитор, участник группы &quot;Урфин Джюс&quot; Александр Пантыкин выступил сразу в двух отделениях концерта

Композитор, участник группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин выступил сразу в двух отделениях концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент свердловского рок-клуба Николай Грахов

Президент свердловского рок-клуба Николай Грахов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников среди зрителей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников среди зрителей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поэт Евгений Кормильцев — автор текстов песен групп &quot;Апрельский марш&quot; и &quot;Настя&quot;, брат поэта Ильи Кормильцева

Поэт Евгений Кормильцев — автор текстов песен групп "Апрельский марш" и "Настя", брат поэта Ильи Кормильцева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Основатель группы &quot;Наутилус Помпилиус&quot; Вячеслав Бутусов присутствовал на концерте в виде картонной фигуры

Основатель группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов присутствовал на концерте в виде картонной фигуры

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкант Альберт Потапкин во время выступления группы &quot;Урфин Джюс&quot;

Музыкант Альберт Потапкин во время выступления группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкант Вадим Самойлов

Музыкант Вадим Самойлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник группы &quot;Чайф&quot; Владимир Бегунов

Участник группы "Чайф" Владимир Бегунов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Автограф-сессия участников свердловского рок-клуба

Автограф-сессия участников свердловского рок-клуба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Андрей Симаков (&quot;Апрельский марш&quot;), Егор Белкин и Настя Полева (&quot;Настя&quot;) во время автограф-сессии

Андрей Симаков ("Апрельский марш"), Егор Белкин и Настя Полева ("Настя") во время автограф-сессии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 24

Выступление группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Зрители перед началом концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Композитор Александр Пантыкин во время выступления группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выступление участников группы "Чайф" в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Владимир Бегунов ("Чайф") и Сергей Бобунец ("Смысловые галлюцинации") во время автограф-сессии участников свердловского рок-клуба после концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и Евгений Горенбург ("Топ") во время выступления в сопровождении оркестра B-A-C-H

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия Года уральского рока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники группы "Апрельский марш": Михаил Симаков, Сергей Чернышев и Евгений Кормильцев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вадим Самойлов (второй слева) и Владимир Шахрин (справа) во время вручения сертификатов на покупку музыкального оборудования директорам школ, в которых учились участники свердловского рок-клуба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Егор Белкин во время выступления группы "Настя"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Дирижер камерного оркестра BACH Николай Усенко во время концерта "Большой рок-квартирник"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Лидер группы "Настя" Настя Полева после выступления получила цветы от Владимира Шахрина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ведущий вечера Михаил Симаков (слева) и музыкант Вадим Самойлов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Зрители на концерте

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Композитор, участник группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин выступил сразу в двух отделениях концерта

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Президент свердловского рок-клуба Николай Грахов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников среди зрителей

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поэт Евгений Кормильцев — автор текстов песен групп "Апрельский марш" и "Настя", брат поэта Ильи Кормильцева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Основатель группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов присутствовал на концерте в виде картонной фигуры

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкант Альберт Потапкин во время выступления группы "Урфин Джюс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкант Вадим Самойлов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник группы "Чайф" Владимир Бегунов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Автограф-сессия участников свердловского рок-клуба

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Андрей Симаков ("Апрельский марш"), Егор Белкин и Настя Полева ("Настя") во время автограф-сессии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все