В югорском поселке Солнечный потушили загоревшийся бензовоз, есть пострадавшие

На ул. Строителей в поселке Солнечный в Сургутском районе загорелся бензовоз, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Сообщение поступило пожарным в 11:59 — первое подразделение прибыло через три минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Площадь пожара составила 150 кв. м, возгорание локализовали в 12:25, открытое горение — в 12:41. В тушении приняли участие 20 человек личного состава МЧС, было задействовано пять единиц техники.

По информации окружного управления СКР, инцидент произошел на заправке — в результате возгорания пострадали два человека. Ведомство организовало проверку по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно публикации Telegram-канала Mash, когда пожарные приступили к тушению бензовоза, он взорвался. Находившихся рядом людей откинуло взрывной волной на несколько метров. Водителя машины и пожарного отвезли в ожоговое отделение Сургута.

Ирина Пичурина