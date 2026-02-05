В Самаре у ПФР похитили более 30 млн рублей под видом выплат 700 вымышленным гражданам

УФСБ РФ по Самарской области раскрыло хищение более 30 млн руб. у Пенсионного фонда России. Деньги были начислены под видом социальных выплат более чем 700 вымышленным гражданам РФ.

Установлено, что бывший сотрудник отдела организации социальных выплат отделения регионального ПФР вступил в сговор с пятью жительницами Самарской области и похитил указанную сумму. Они распорядились деньгами по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), мошенничества в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ленинский районный суд Самары признал экс-сотрудника ПФР виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима.

Другие фигуранты уголовного дела были признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ) и получили от двух до трех лет колонии общего режима.

Также отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области обратилось с иском о взыскании с обвиняемых причиненного ущерба на сумму 32 млн руб. Требования были удовлетворены.

Георгий Портнов