Мария Самоделкина назначена на вновь созданную должность в руководстве КУПНО

Бывший директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина вошла в состав руководства другой правительственной АНО — «Корпоративный университет правительства Нижегородской области» (КУПНО). Как стало известно «Ъ-Приволжье», она назначена на вновь созданную должность проректора по развитию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в КУПНО Мария Самоделкина руководила экосистемой лидерских проектов. У ректора корпоративного университета Романа Маркова есть еще три проректора — Альбина Ахметова, Иван Калмыков и Алексей Ермилов.

Что касается госпожи Самоделкиной, она также продолжает возглавлять региональное отделение «Волонтеров Победы» и областную общественную организацию «Лига молодежного самоуправления». В должности руководителя «Волонтерского центра Нижегородской области» ее в январе 2026 года сменила депутат гордумы Нижнего Новгорода Татьяна Дружинина. Ранее Мария Самоделкина тоже была депутатом думы, но в новый созыв в 2025 году переизбираться не стала.

Галина Шамберина