За 11 лет доля жителей Прикамья с доходами выше 100 тыс. рублей выросла в семь раз

В 2024 году 11,3% жителей Прикамья имели среднемесячные доходы выше 100 тыс. руб. (в 2013 году — 1,6%). За 11 лет этот показатель вырос почти в семь раз. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермьстат.

За 11 лет доля жителей Прикамья, чей среднемесячный доход составляет от 75 до 100 тыс. руб., выросла с 2,1% до 9,4%. Доля жителей региона с доходами от 27 до 45 тыс. руб. в 2013 году составляла 18,4%, а к 2024 году возросла до 26,7%. На сегодняшний день эта категория является самой значительной среди трудоспособного населения Пермского края.