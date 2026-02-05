В Белорецке намерены построить металлургический завод за 10 млрд рублей

Министерство экономического развития России включило ООО «Туканский металлургический комплекс» (принадлежит Равилю Рахимову и Раису Гафарову) в состав технико-экономической зоны «Белорецк». Компания планирует инвестировать 10 млрд руб. в строительство инновационного металлургического завода.

Как сообщила пресс-служба минэкономразвития республики, проект будет реализован по экологичной технологии FCIT с замкнутым циклом водооборота. Завод займет площадь менее 15 га, будет создано более 150 рабочих мест. Ежегодный объем производства гранулированного чугуна составит 332,5 тыс. тонн.

Готовая продукция будет поставляться предприятиям Башкирии, Приволжья и Урала, а также экспортироваться в страны СНГ и Китай.

