Объем производства товарной рыбы в Челябинской области вырос на 7,3%

В 2025 году рыбоводные хозяйства Челябинской области произвели 2,9 тыс. т товарной рыбы, преимущественно пеляди. Это на 7,3%, или на 200 т больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рыбоводы области в прошлом году приобрели и выпустили на своих территориях 32,8 млн штук сиговых и карповых видов рыб. Увеличить объем производства продукции удалось в том числе за счет господдержки — частичного возмещения затрат на покупку и содержание таких видов рыб. Общая сумма субсидирования составила 9,5 млн руб.

Виталина Ярховска