Пожарные в Лангепасе спасли 25 жильцов загоревшегося дома

В Лангепасе пожарные с использованием средств индивидуальной защиты спасли 25 человек из загоревшегося дома на улице Мира, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Среди спасенных жильцов было семь детей.

В среду, 4 февраля в 18:34, пожарным поступило сообщение о задымлении в жилом доме. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Когалымского пожарно-спасательного гарнизона. К 19:16 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара на втором этаже пострадала однокомнатная квартира площадью 35 кв. м, также закоптились стены и потолок подъезда второго этажа.

Пострадавших в результате пожара не было. Для ликвидации пожара привлекались 20 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России. Причины возгорания устанавливаются дознавателями.

Ирина Пичурина