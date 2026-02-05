В Туве подросток опрокинул канистру с бензином рядом с печью и получил ожоги

В городе Чадан Республики Тыва подросток случайно опрокинул канистру с бензином рядом с топящейся печью, и разлитая по полу горючая жидкость тут же загорелась. В результате 16-летний парень получил ожоги ступней, говорится в сообщении МЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, инцидент произошел в частном доме на улице Чурмет-Дажы. Площадь пожара составила 64 кв. м.

Сообщается, что подросток и его мать самостоятельно покинули горящий дом.

Михаил Кичанов