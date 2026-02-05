В Благовещенске построят центр обработки данных за 367 млн рублей

ООО «Благэнерго» планирует инвестировать более 367 млн руб. в создание в Благовещенске высокотехнологичного центра обработки данных (ЦОД) с собственной газопоршневой генерацией, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Благовещенск».

По словам первого заместителя премьер-министра правительства — министра экономического развития республики Рустама Муратова, это третий по счету центр обработки данных в Благовещенске. Открытие нового центра «отвечает на вызовы времени, связанные с цифровой трансформацией, развитием интернета вещей и искусственного интеллекта», отметил он.

В ЦОД создадут 14 высококвалифицированных рабочих мест.

В центре будет автономная газопоршневая электростанция, которая обеспечит объекту энергетическую независимость от внешних сетей и позволит оптимизировать операционные расходы на электроэнергию, добавили в министерстве.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Предприятие выйдет на полную проектную мощность в 2028 году, а полностью реализовать инвестпроект планируют в 2031 году.

ООО «Благэнерго», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Благовещенске в июне 2024 года. Компания занимается деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Выручка в 2024 году составила 45,97 млн руб., чистая прибыль — 4,38 млн руб. Владельцы — Ярослав Сафонов и Дмитрий Шимкович.

Майя Иванова