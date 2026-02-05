Нижегородца приговорили к пяти годам поселения за смертельное ДТП

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении смертельного ДТП (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Ему назначили пять лет колонии-поселения, сообщили в прокуратуре Нижегородской области 5 февраля.

Установлено, что в феврале 2025 года подсудимый, нарушив правила дорожного движения, сбил пешехода около дома №12 по улице Чкалова. От полученных травм пострадавшая умерла в больнице.

Вину подсудимый признал полностью. Кроме колонии-поселения, ему на 2,5 года запретили управлять транспортом.

Галина Шамберина