Виновные во взрыве газа в жилом доме Новосибирска выплатят мэрии 335 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал свыше 335 млн руб. с Евгения Кавуна и Ирины Урбах, которые получили длительные сроки лишения свободы по делу о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске в феврале 2023 года и гибели 15 человек. Иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, был заявлен в интересах мэрии Новосибирска, но рассматривался судом Омской области: до своего задержания Евгений Кавун и Ирина Урбах имели омскую прописку.

Напомним, свыше 335 млн руб. было потрачено из казны Новосибирска на выплату компенсаций жильцам взорвавшегося дома, который по результатам экспертизы был признан аварийным и снесен, а также на ремонт пострадавших от взрывной волны соседних домов.

В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска признал жителей Омской области Евгения Кавуна и Ирину Урбах виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества) и назначил им соответственно 10 лет 3 месяца и 10 лет колонии общего режима. В мае 2025 года областной суд смягчил каждому наказание на полгода.

ЧП произошло 9 февраля 2023 года. В газифицированном многоквартирном доме №39 на улице Линейной прогремел взрыв. В результате взрыва и обрушения дома погибли 15 человек, травмы различной тяжести получили 11 жильцов. В тот же день сотрудники УФСБ задержали подозреваемых Евгения Кавуна и Ирину Урбах. Они, говорится в деле, представлялись сотрудниками газосервисной компании, занимались заменой газового оборудования, не имея необходимых знаний и допуска к выполнению работ. Причиной взрыва, уничтожившего подъезд пятиэтажки, как определило следствие, стала разгерметизация установленного фигурантами шланга.

Илья Николаев