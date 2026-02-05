В Самаре во второй раз будут судить бывшего замглавы регионального ГУ МЧС

Ленинский районный суд Самары вновь рассмотрит уголовное дело бывшего заместителя начальника областного ГУ МЧС по Самарской области Владислава Садовского. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2019 по 2024 год Владислав Садовский, возглавлявший комиссию нормативно-технического совета, самостоятельно утверждал специальные технические условия для 82 строящихся объектов. По закону такие решения должны были приниматься на заседании совета, а не в одностороннем порядке.

Во время расследования обвиняемый признал свою вину. Обвинительное заключение по делу уже утверждено.

Садовский ранее был осужден за аналогичные преступления — служебный подлог и злоупотребление полномочиями — и приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по делу бывших коллег Владислава Садовского — экс-руководителя регионального ГУ МЧС Олега Бойко, бывшего руководителя самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Алексея Мамыкина и экс-главы третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрия Зинина. Также на скамье подсудимых находятся три других бывших высокопоставленных чиновника и два предпринимателя.

Следствие считает, что экс-сотрудники ГУ МЧС и других ведомств брали с коммерсантов многомиллионные взятки за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности. В мае 2025 года был осужден один из бизнесменов, плативших Олегу Бойко, Ян Гущин. Он был приговорен к шести годам колонии и штрафу на сумму 170 млн руб.

Георгий Портнов