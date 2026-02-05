Азнакаевский городской суд удовлетворил иск Минэкологии Татарстана и обязал исполнительный комитет города ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд обязал исполком убрать свалку площадью девять футбольных полей в Азнакаево

Фото: Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Суд обязал исполком убрать свалку площадью девять футбольных полей в Азнакаево

Нарушение природоохранного законодательства инспекторы Приикского управления выявили в гаражном обществе «Юлдаш». Площадь захламленной территории превысила 63 тыс. кв. м — это сопоставимо с девятью футбольными полями.

Ранее в адрес исполкома была направлена претензия с требованием устранить свалку, однако меры приняты не были. После этого экологи обратились в суд, который полностью поддержал требования ведомства.

Анна Кайдалова