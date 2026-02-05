Челябинского контрактника осудили из-за затянувшегося отпуска по болезни

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ) после отпуска по болезни. Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что из-за болезни военному предоставили отпуск с 1 июня по 30 июля 2024 года. Он должен был вернуться в часть 31 июля. Но, решив продлить отдых, контрактник в период мобилизации остался дома в Челябинске. Его задержали сотрудники военной комендатуры 8 сентября 2025 года.

Фигурант полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска