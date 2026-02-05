В Стерлитамаке экс-директор школы обвиняется в поборах с подчиненных

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего директора коррекционной школы-интерната для глухих и слабослышащих Александра Бацулина, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурант уголовного дела за несколько лет получил более 350 тыс. руб. от пятерых подчиненных «за общее покровительство и попустительство по службе, неприменение мер ответственности в случае возможных нарушений в будущем», отмечается в сообщении.

Майя Иванова