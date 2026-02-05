Ввод жилья в Нижегородской области сократился на 12,6% в 2025 году

За 2025 год в Нижегородской области ввели 1,757 млн кв. м жилья, сообщили в Нижегородстате. Это почти на 12,6% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда было введено 2,01 млн кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За 2025 год в области построили 8,18 тыс. домов — на 14,5% меньше год к году. В городах и поселках городского типа за прошедший год ввели 1,06 млн кв. м, в сельской местности — 698 тыс. кв. м жилья.

Объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 64,6% от всего объема: 1,13 млн кв. метров. В том числе в городах и поселках городского типа введено 533,6 тыс. кв. м, в сельской местности — 601,1 тыс. кв. м.

Галина Шамберина