К 2027 году в Астраханской области улучшат водоснабжение и канализацию в 5 населенных пунктах

В Астраханской области до 2027 года реконструируют пять объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил зампред областного правительства Михаил Богомолов. В регионе продолжается модернизация систем водоснабжения и канализации в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и казначейского инфраструктурного кредита.

К 2027 году в Астраханской области модернизируют объекты ЖКХ в 6 населенных пунктах

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

В 2025 году сети водоснабжения отремонтировали в селах Красный Яр и Евпраксино. Также завершились два этапа модернизации напорного коллектора в Икряном. Качество услуг улучшилось для более чем 17 тыс. жителей.

До конца следующего года планируется реконструкция пяти объектов в Знаменске и селах Осыпной Бугор, Бирюковка, Черный Яр, Яксатово.

«Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения — это не просто техническая задача, это забота о благополучии людей. Благодаря совместным усилиям и федеральной поддержке к 2027 году мы создадим надежную и современную систему коммунальной инфраструктуры», — отметил глава региона Игорь Бабушкин.

В рамках четвертого этапа казначейского инфраструктурного кредита в Астрахани в ближайшие два года приведут в порядок три объекта: самотечный коллектор по улице Б. Хмельницкого, напорный коллектор по улице Бертюльской и сети водопровода. Общая протяженность сетей — 3,5 км.

Марина Окорокова