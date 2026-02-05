«Башспирт» увеличил объемы производства напитков на 4,9%

АО «Башспирт» (принадлежит правительству Башкирии) в прошлом году произвело более 5,9 млн дал продукции, увеличив объемы по сравнению с 2024 годом на 4,9%. 5,2 млн дал приходится на производство водки. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на компанию.

За 2025 год предприятие реализовало 6 млн дал напитков (годовой прирост 4,1%), из которых 77% было продано за пределы республики.

Кроме того, на 62% выросли экспортные поставки, новыми рынками сбыта в компании назвали Китай, Армению, Грузию и Узбекистан.

Годовая выручка «Башспирта» составила 35 млрд руб. Сумма налоговых отчислений выросла на 25,5% и достигла 22 млрд руб.

Идэль Гумеров