В Тольятти священнослужитель обнаружил в снегу пропавшего мальчика

Глава Тольятти Илья Сухих совместно с замначальника УМВД Тольятти, полковником полиции Александром Бросовым вручил протодиакону Вениамину Манихину благодарственный адрес за обнаружение пропавшего ребенка в снегу недалеко от торгового центра. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

11-летний мальчик пропал 25 января. Ребенок ушел из дома в Автозаводском районе и не вернулся. Разыскивали школьника полицейские и волонтеры. Мальчика нашли примерно через час — протодиакон Вениамин Манихин обнаружил ребенка лежащим на снегу недалеко от одного из торговых центров.

Как позже выяснилось, мальчик отправился в гости к бабушке, но ее не оказалось дома, после чего он решил погреться в магазине, но по дороге у него обострилось хроническое заболевание и школьник упал на снег рядом с контейнерной площадкой, где его и обнаружил священнослужитель, который в тот день приехал забирать дочь на час позже обычного.

Как сообщается, ребенок не пострадал и не получил травм или обморожения.

Сабрина Самедова