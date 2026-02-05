В Челябинске возбудили дело об организации преступного сообщества мошенников

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). В ОПГ входили семь человек в возрасте от 22 до 53 лет, задержанные ранее в разных регионах РФ за мошенничество в сфере перевозок (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Расследование начали после обращения в полицию сотрудника челябинской транспортной компании. Он сообщил, что организация-посредник не рассчиталась с ними после оплаты перевозки, причинив ущерб в 100 тыс. руб. Выяснилось, что эта компания оформлена на подставное лицо — 49-летнего ростовчанина, ведущего асоциальный образ жизни. Вскоре сотрудники правоохранительных органов подтвердили существование межрегионального преступного сообщества. Оно действовало в 2022-2025 годах в Челябинской, Рязанской и Ростовской областях.

По версии следствия, у ОПГ была четкая структура. «Колл-центр» через интернет искал клиентов и заключал фиктивные договоры на доставку груза от имени подставных фирм. После получения оплаты злоумышленники не рассчитывались с компанией. Вторая группа подельников регистрировала юридические лица и индивидуальных предпринимателей из числа людей, ведущих асоциальных образ жизни. Также она открывала счет и контролировала финансовые потоки. После накопления долгов компании ликвидировали для сокрытия следов. Всего, по данным ГУ МВД по региону, сообщники совершили около 70 преступлений. Общий ущерб от них предварительно оценивается в 4 млн руб. о мошенничестве

Деятельность сообщества была пресечена в июне 2025 года. Челябинские полицейские выезжали в служебные командировки в Рязанскую, Ростовскую, Белгородскую и Калужскую области. По месту жительства подозреваемых и в офисах организаций провели обыски и изъяли банковские карты, телефоны, сим-карты, ноутбуки и реквизиты коммерческих организаций. Сейчас задержано семь участников группы. В отношении 37-летнего организатора и трех активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении других фигурантов применены меры в виде залога и подписки о невыезде.

Виталина Ярховска