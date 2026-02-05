В Оренбурге суд рассмотрит дело в отношении участниц ОПГ лжеюристов, обманувших 346 клиентов

В суд переданы материалы уголовного дела в отношении двух участниц преступного сообщества лжеюристов по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

По информации ведомства, в октябре 2022 года была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, занимающегося противоправной деятельностью на территории Оренбургской, Тюменской, Челябинской областей и Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 35 участников организованного преступного сообщества заключали договоры с гражданами под видом оказания юридических услуг. Они обманывали и скрывали истинное назначение документов. Таким образом лжеюристы похитили более 27 млн руб.

Две участницы ОПГ заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, два уголовных дела в их отношении выведены в отдельное производство. Так, 26-летняя жительница Оренбуржья обманула 86 потерпевших, которым причинен ущерб в сумме 2,3 млн руб. 29-летняя жительница Челябинска похитила более 9 млн руб. у 260 клиентов.

Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников ОПС, продолжается.

Руфия Кутляева