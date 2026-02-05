Пермская производственная компания отказалась от планов по выпуску медизделий

Пермская группа компаний «Меридиан», анонсировавшая в 2024 году проект по выпуску медицинских изделий, отказалась от этих планов. Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», общим собранием участников ООО «Меридиан вижн» принято решение о ликвидации в добровольном порядке. Напомним, ООО «Меридиан вижн» было зарегистрировано в Перми группой компаний «Меридиан» в мае 2024 года. Учредителями компании выступали структура холдинга — ООО «Меридиан глобал» и гендиректор, владелец группы компаний Алексей Филиппов. Новое ООО было создано для выпуска медицинских изделий — микроскопов, аппаратов УЗИ, оборудования для медлабораторий и кабинетов.

Как пояснили в «Меридиане», компания отказалась от идеи по выпуску медизделий по причине неконкурентоспособного рынка.

«Меридиан» занимается разработкой и производством автоматизированного оборудования для молочной, алкогольной, фармацевтической, пищевой, косметической, строительной промышленности. Группа работает в сфере интеграции роботов, внедряет маркировку. Продукция «Меридиана» поставляется в Россию, Великобританию, Латвию, Италию, Белоруссию, Молдавию, Казахстан, Грузию.