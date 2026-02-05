ФАС проверит обоснованность цен копейского производителя маргарина

Федеральная антимонопольная служба России проверяет обоснованность оптово-отпускных цен на продукцию 14 крупнейших производителей маргарина. В том числе ведомство направило запрос ООО «1 Копейский масложировой комбинат», сообщает пресс-служба регионального управления ФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Копейское предприятие должно предоставить информацию об объемах производства и реализации потребительского и промышленного маргарина, а также сведения о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж в 2025 году. Помимо этого, в случае повышения цен с начала 2026 года служба запросила информацию о причинах такого решения.

Кроме «1 Копейского масложирового комбината» ведомство направило запросы компаниям, работающим в 15 регионах РФ. Это ГК «Русагро» и «Эфко», ООО ПК «Ильинское 95», «Мытищинский молочный завод», «Томак НК», «Маргарон», ООО «Назаровский масложировой комбинат», «МК Светловодский», «Фабрика Фаворит», «Дмитровская масложировая фабрика», «Семь ветров», «Иркутский масложиркомбинат», ИП Косов С.Ю.

При наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.