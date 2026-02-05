Пилоту запретили использовать самолет ТР-410 по иску нижегородской прокуратуры

Раменский суд Москвы по иску Нижегородской транспортной прокуратуры запретил собственнику самолета ТР-410 пользоваться им или передавать другим лицам до получения необходимых документов. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура 5 февраля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что в августе 2024 года вблизи Богородска пилот летал без сертификатов эксплуатанта и летной годности. Он также не получил судовые, полетные документы и разрешение на полеты в службе организации воздушного движения. В ведомстве отмечают, что это могло повлечь аварии и человеческие жертвы.

Ранее по материалам прокуратуры пилота уже привлекли к административной ответственности за выявленные нарушения.

Анастасия Титова