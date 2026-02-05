Средний кредитный рейтинг заемщика в Чувашии составил 766 баллов. Это один из лучших результатов в стране в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Чувашия заняла третье место в России по кредитному рейтингу заемщиков

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Чувашия заняла третье место в России по кредитному рейтингу заемщиков

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По этому показателю регион занял третье место в России, уступив только Москве (776 баллов) и Санкт-Петербургу (771).

В десятку регионов с самым высоким кредитным рейтингом также вошли Магаданская область (756), Московская область (753), Севастополь и Удмуртия (по 751), Ханты-Мансийский автономный округ (750), Воронежская (749) и Нижегородская области (744).

Как сообщает РБК Татарстан, Татарстан занял 16-е место со средним баллом 737.

В целом, средний кредитный рейтинг российских заемщиков в 2025 году снизился на 2 пункта по сравнению с 2024-м и составил 710 баллов.

Анна Кайдалова