Чувашия заняла третье место в России по кредитному рейтингу заемщиков
Средний кредитный рейтинг заемщика в Чувашии составил 766 баллов. Это один из лучших результатов в стране в 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По этому показателю регион занял третье место в России, уступив только Москве (776 баллов) и Санкт-Петербургу (771).
В десятку регионов с самым высоким кредитным рейтингом также вошли Магаданская область (756), Московская область (753), Севастополь и Удмуртия (по 751), Ханты-Мансийский автономный округ (750), Воронежская (749) и Нижегородская области (744).
Как сообщает РБК Татарстан, Татарстан занял 16-е место со средним баллом 737.
В целом, средний кредитный рейтинг российских заемщиков в 2025 году снизился на 2 пункта по сравнению с 2024-м и составил 710 баллов.