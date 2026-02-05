В Курганской области погрузка зерна на ЮУЖД упала на 25%

В январе 2026 года на Южно-Уральской железной дороге в Курганской области было погружено 39,3 тыс. т зерна. Это на 24,7% меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Общий объем погрузки с начала года составила 96,9 тыс. т. Показатель снизился на 7,6%. Положительную динамику показала погрузка строительных грузов — 39,3 тыс. т, что в 4,9 раз больше, чем в январе 2025 года, продуктов перемола — 7 тыс. т (+33,6%), а также дома черных металлов — 1 тыс. т (рост в два раза).

Ольга Воробьева