В Оренбуржье планируют отремонтировать 17 мостов в 2026 году

В этом году в Оренбургской области планируют отремонтировать 17 мостов на региональных дорогах, сообщает губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Глава Оренбуржья отмечает, что работы ведутся на десяти объектах. Два из них расположены на подъезде к пос. Халилово от автомобильной дороги Орск — граница Республики Башкортостан. Мост через р. Губерля на 20-м км дороги готов на 52%, мост через р. Сухая Губерля на 8-м км готов почти на 50%. Ввести объекты планируется в июле.

Также идут работы на 4-м и 6-м км дороги Каликино — Новоникитино в Александровском районе, в Красногвардейском районе — на 10-м и 14-м км дороги Луговск — Ишалка, а также на 8-м км дороги Подольск — Пушкинский.

В прошлом году в регионе обновили 15 мостов.

Руфия Кутляева