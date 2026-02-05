Маск запустил Starlink в Таджикистане

Владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск запустил работу спутниковой системы Starlink в Таджикистане, заявила пресс-служба корпорации.

«Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!»— написали представители Starlink в социальной сети X. Спутниковый интернет уже работает в Казахстане, Азербайджане, Молдове и некоторых других странах СНГ.

Спутниковый интернет Starlink работает более чем в 100 странах мира, включая Северную и Южную Америку, большинство стран Европы, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии. На территории России спутниковая система не работает.