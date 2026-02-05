Капитальный ремонт моста через реку Лудзя стартует в Удмуртии

На федеральной трассе Р-243 в Завьяловском районе Удмуртии начнется капитальный ремонт моста через реку Лудзя, который эксплуатируется с 1976 года, сообщает Главгосэкспертиза России. Проектная документация получила положительное заключение ведомства.

«Сегодня мостовое сооружение на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь нуждается в обновлении, и для этого необходимо выполнить замену пролетных строений, опор и устранить ряд других серьезных дефектов. После капитального ремонта мост будет соответствовать параметрам дороги II категории с четырьмя полосами движения и допустимой скоростью 120 км/ч»,— рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Лопатко.

Проектная длина нового моста составит 33,8 м, а общая протяженность участка капитального ремонта, включая подходы, составит почти 277 м. Также предусмотрены решения по переустройству сопряжений моста с насыпью подходов и модернизации системы сбора дождевых стоков.

Анастасия Лопатина