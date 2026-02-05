Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются из-за загоревшихся вагонов с бензином
Поезд «Таврия» идущий из Санкт-Петербурга в Севастополь и состав, следующий в обратном направлении задерживаются на несколько часов. Причиной стал сход вагонов с бензином в Тамбовской области, приведший к пожару, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Возгорание вагонов с бензином в Тамбовской области
Фото: пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Из графика выбились поезда:
№007 Петербург — Севастополь, отправлением 4 февраля, — на 4 часа;
№008 Севастополь — Петербург, отправлением 3 февраля, — на 5 часов.
ЧП на станции Кочетовка-2 в городе Мичуринск Тамбовской области произошло накануне в 15:34. По данным главы региона Евгения Первышова, к утру 5 февраля пожар локализован на площади около 50 кв. м, угроза распространения огня отсутствует. Движение поездов осуществляется в обход района аварии.