В 2025 году к ответственности за недостойное поведение в судах привлекли более 700 жителей Прикамья

В 2025 году в Пермском крае за нарушение правил поведения в судах было возбуждено 733 административных дела. Из общего числа нарушителей 21 человек привлечен к ответственности за повторное совершение аналогичных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

За неподобающее поведение в суде правонарушители оштрафованы почти на 809 тыс. руб., девять человек привлечены к ответственности в виде административного ареста. Так, житель Лысьвы за неподобающее поведение в суде несколько дней провел в спецприемнике. Находясь в помещении суда, будучи привлеченным к ответственности за нарушение установленных в суде правил, он повторно проигнорировал требование предъявить запрещенные к проносу предметы. В ходе осмотра у нарушителя-рецидивиста была обнаружена емкость этилового спирта. За это его отправили в спецприемник для отбывания административного ареста.