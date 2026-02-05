В Новосибирской области обрушилась кровля школы

В Новосибирской области обрушилась кровля сельской школы, в которой обучаются 130 детей. Площадь обрушения составила 100 кв. м, сообщило региональное МЧС. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось в селе Репьево по адресу улица Центральная, 5. По данным МЧС, обрушилась стропильная система части кровли здания. Стены и перекрытия не повреждены, никто не пострадал.

Занятия в школе на сегодня отменены. Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин уточнил, что учащихся перевели на дистанционное обучение до окончания восстановительных работ. Сроки их окончания неизвестны. «Восстановление в кратчайшие сроки. Работаем с заказчиком и подрядчиком»,— сказал он ТАСС.

Региональный СКР не уточнил, по какой статье возбудили уголовное дело. По делу назначат судебную строительную экспертизу, которая установит причины обрушения. На место выехала следственная группа, в общеобразовательном учреждении изъяли документацию.