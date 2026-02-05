Используемые для мошенников сим-боксы изъяли у тольяттинца в Арзамасе

Два сим-бокса на 128 слотов и более 1,8 тыс. сим-карт различных операторов изъяли у 38-летнего жителя Тольятти в городе Арзамасе Нижегородской области. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции), сообщили в нижегородском ГУ МВД 5 февраля.

Полицейские совместно с региональным УФСБ задержали фигуранта в съемной квартире на улице Карла Маркса. Задержанный признался, что занимался администрированием сим-боксов в Тольятти, Москве и Арзамасе, за что ежедневно получал 7 тыс. руб. В дальнейшем полицейские выяснили, что абонентские номера использовали мошенники при обмане жителей Иркутска и Санкт-Петербурга.

Галина Шамберина