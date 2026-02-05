Житель Оренбурга обвиняется в разбойном нападении на несовершеннолетнего

В Оренбурге прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, а также с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 13 ноября обвиняемый был у подъезда дома на ул. Турбинной, 29 под предлогом покупки смартфона у гражданина. Фигурант взял в руки устройство для осмотра, после чего распылил в лицо несовершеннолетнего содержимое газового баллончика и скрылся с места преступления. Вскоре его задержали. Причиненный ущерб превысил 60 тыс. руб.

Фигурант заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Руфия Кутляева