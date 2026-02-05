Жительницу Башкирии будут судить за удар ногой по руке полицейского

Баймакский районный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2025 года участковый прибыл к дому обвиняемой для проверки по ее заявлению. Отказываясь от объяснений, фигурантка уголовного дела схватила его за форму и начала нецензурно ругаться. Ее задержали и поместили в автомобиль, чтобы доставить в отдел полиции для составления административного протокола.

По пути в отделение обвиняемая ударила ногой по рулю машины и руке полицейского, что привело к аварии.

Обвиняемая призналась в содеянном.

Майя Иванова