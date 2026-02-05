Заводы обретают интеллект

Цифровизация и автоматизация производственных процессов — один из переходящих из года в год трендов. Многие предприятия Челябинской области начали внедрять передовые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Они позволяют облегчить работу с большим объемом информации, систематизировать данные и эффективнее управлять проектами. Эксперты отмечают, что одними из самых продуктивных инструментов являются «цифровой двойник» предприятия и видеоаналитика. Цифровизация позволяет снизить себестоимость производства, время простоя и обслуживания оборудования, а также количество случаев травматизма работников, подчеркивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МТС Фото: Предоставлено пресс-службой МТС

В Челябинской области 82% компаний активно внедряют автоматизацию и цифровые инструменты в свои рабочие процессы. Остальные 18% все еще не применяют современные технологии. Такую статистику приводят аналитики платформы HH.ru.

По данным исследования, лидерами по внедрению цифровых инструментов стали финансовые службы и отделы закупок из-за большого объема документооборота. При этом положительный эффект от цифровизации чаще всего замечали сотрудники служб безопасности — 21% опрошенных, медицины и фармацевтики — 20%, HR-направления — 17%, ИТ-сферы — 16%. В основном это отрасли, где процессы уже частично автоматизированы.

Автоматизация и цифровизация рабочих процессов применяются не только в менеджменте и бухгалтерии. На сегодняшний день к этим инструментам все чаще прибегает крупный бизнес — промышленные предприятия используют ИТ-технологии на производстве для отслеживания состояния оборудования и оптимизации рутинных процессов.

По словам директора МТС в Челябинской области Андрея Березного, сейчас наблюдается яркий тренд на внедрение цифровых инструментов и искусственного интеллекта в работу крупного бизнеса. Одним из направлений, к которым активно растет интерес южноуральских промышленников, стало создание так называемых «цифровых двойников» производственных предприятий.

«С помощью искусственного интеллекта они моделируют различные ситуации в работе предприятия. С помощью такой аналитики „цифровые двойники“ прогнозируют наступление каких-либо событий и помогают принять более точные и долгосрочные управленческие решения»,— отметил Андрей Березной.

Эксперт поделился, что такой инструмент помогает обеспечить безопасность и контроль за логистическими маршрутами, производственными и складскими помещениями, организовать автоматический допуск сотрудников на предприятие, следить за состоянием оборудования, а также за движением людей и объектов в зонах повышенного риска. Такая программа будет уведомлять о нарушении технологического процесса и составлять отчеты.

По словам Андрея Березного, одним из популярных цифровых инструментов, которые внедряют предприятия Челябинской области, также является видеоаналитика с искусственным интеллектом. «Она помогает отслеживать температуру оборудования и сообщать о случаях перегрева, предотвращая возможные возгорания. Гораздо лучше в плановом порядке остановить работу цеха и провести техническое обслуживание оборудования вместо того, чтобы устранять поломки. Умные видеокамеры способны фиксировать готовую продукцию, подсчитывать ее количество на конвейере и в упаковке, а также анализировать внешний вид. За счет этого эффективность производственной линии повышается до 40%»,— поделился Андрей Березной.

Немаловажную роль автоматизация и цифровизация играют в охране труда и безопасности работников на предприятии, считает господин Березной.

Чем крупнее компания, тем больше штат, за счет чего увеличивается и количество точек, за которыми необходимо следить. «В прошлом году количество случаев травматизма на предприятиях в России превысило 25 тысяч. Для расследования таких инцидентов нужно останавливать производство, а час простоя обходится до 1 млн руб. Поэтому для предприятия такие случаи несут как репутационные, так и финансовые потери»,— рассказал директор МТС в Челябинской области. Условия труда и безопасность сотрудников также способна отслеживать видеоаналитика.

Система следит за тем, есть ли у персонала средства индивидуальной защиты, экипировка, соблюдается ли корректность перемещения сотрудников по площадкам и находятся ли в опасных зонах посторонние. Если видеокамера зафиксирует нарушение, то автоматически составляется отчет и отправляется уведомление руководству. На некоторых предприятиях сотрудники также носят браслеты или смартфоны со специальным приложением, отслеживающим состояние здоровья.

Руководитель предприятия по производству кирпича, керамики и иных строительных изделий «Кемма» Иван Горнов отмечает, что сегодня отсутствие цифровизации приводит к увеличению себестоимости промышленной продукции и убыткам. По его словам, «Кемма» поставила цель — построить систему, которая сможет мониторить текущее состояние завода и прогнозировать, когда тот или иной участок выйдет из строя.

«Мы хотим создать единую цифровую линейку всех производственных участков. Сегодня мы только в начале строительства этой системы. В последующем за счет нее получится отслеживать каждый участок, хранить данные о ремонтопригодности и цифровые копии чертежей. Дальше к этому „скелету“ можно наращивать дополнительные функции — фиксировать складские запасы и движение запчастей по складу, прогнозировать сроки поставки, использовать „умное зрение“ и датчики для наблюдения за расположением персонала. Все это может дать эффект повышения производительности, качества и безопасности»,— поделился планами Иван Горнов. Он отметил, что на предприятии уже используется система мониторинга температурных режимов.

Андрей Березной подтвердил важность внедрения машинного зрения на промышленных предприятиях: «Такие решения уже активно применяются предприятиями в Челябинской области и других регионах Урала. Система, включающая видеокамеры, производит видеофиксацию площадок и инфраструктурных объектов, например, зон погрузки, конвейерных лент. Видеоаналитика определяет наличие у сотрудников необходимых средств индивидуальной защиты и экипировки. Умное видеонаблюдение также фиксирует корректность маршрута перемещения персонала по площадкам, определяет нахождение в опасных зонах посторонних сотрудников. Точность определения местоположения сотрудника достигает 20 метров, а транспортного средства — 800. Мониторинг также осуществляется посредством датчиков NB-IoT, передающих сигнал с минимальным потреблением энергии, благодаря чему они работают автономно без необходимости постоянного подключения к питанию. Это дает возможность оперативно диагностировать неисправность и принять меры еще до возникновения серьезных повреждений».

По словам гендиректора УК «Кемма», цифровизация — это не просто сканирование и перевод полученных данных в файлы. Это как раз построение системы, которая позволяет мониторить текущее состояние предприятия, прогнозировать поломки и более эффективно принимать решения по ремонту, режиму использования и замене оборудования. Сегодня мы делаем это физически, экспериментами, тратим огромное количество ресурсов. Если мы говорим о керамике, то там очень важно отслеживать температуру, химические составы, сырье, добавки, аэродинамику. С помощью цифровизации при изменении характеристик конвейера сможем прогнозировать и моделировать без технологического оборудования, что там произойдет при изменении тех или иных составляющих процесса.

«Важно, чтобы цифровизация не приводила к усложнению процессов. Наоборот, она должна их оптимизировать и давать эффект в реальной деятельности. Цифровизация помогает снизить простой из-за ремонта и увеличить эффективность, обеспечивая выживаемость и сохранность оборудования. За счет этого также понижается себестоимость производства. Но важно понимать, какое оборудование будет собирать информацию. Задача построения единой цифровой системы заключается в грамотности ее внедрения в производственные процессы, а также в эффективности использования и полезности данных»,— заключил Иван Горнов.

Ольга Воробьева