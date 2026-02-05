Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области

Росимущество по итогам внутренней проверки приняло решение об увольнении руководителя Межрегионального территориального управления ведомства в Татарстане и Ульяновской области Альберта Хайрутдинова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Росимуществу.

«Принято решение об увольнении руководителя МТУ Росимущества Хайрутдинова Альберта Маратовича», — сообщил источник.

По его словам, проверка была инициирована центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В ходе нее выявлены серьезные недостатки в организации работы территориального управления.

Господин Хайрутдинов занимает эту должность с 2018 года.Награжден почетной грамотой Казани, благодарностью раиса Татарстана и медалью республики «За доблестный труд».

