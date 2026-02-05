Ратмир Мавлиев возглавит делегацию Уфы в поездке в Индию

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев возглавит городскую делегацию во время визита в Нью-Дели. В столице Индии с 15-го по 17 марта состоится генеральная ассамблея Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, членом президиума которого и является сити-менеджер. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Основной целью поездки представителей Уфы в Нью-Дели городские власти назвали обмен опытом и лучшими практиками в городском планировании, транспорте, цифровых технологиях для управления городским хозяйством, экологических проектах и развитии туристического потенциала.

«Мы заинтересованы в изучении конкретных решений, которые можно будет адаптировать и применить в нашем городе для повышения его комфорта, безопасности и инвестиционной привлекательности. В свою очередь, Уфа готова поделиться собственными успешными наработками с международными партнерами»,— отметили в пресс-службе администрации.

В мае прошлого года Ратмир Мавлиев участвовал в заседаниях генассамблеи в Бразилии. Там он встретился с представителями Тегерана и бразильских муниципалитетов, а также стал членом президиума Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Идэль Гумеров