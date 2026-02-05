45% ижевчан не согласны на работу с «серой» зарплатой

45% экономически активных жителей Ижевска не готовы работать за «серую» зарплату или неофициально, следует из опроса сервиса SuperJob. 32% респондентов согласны на подобные схемы найма.

Мужчины проявляют большую готовность к неофициальной оплате труда (36%) по сравнению с женщинами (28%). Среди мужчин и женщин, согласных на «серую» зарплату, разница невелика — 36% против 34%. Однако 55% женщин считают соблюдение ТК РФ обязательным условием трудоустройства.

Среди респондентов старше 45 лет 39% готовы работать за «серую» зарплату, тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет только 26%. Респонденты с высшим образованием чаще отказываются от «серых» схем (49%) по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование (40%).

Анастасия Лопатина