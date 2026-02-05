Водитель BMW погиб в ДТП в Уфе

На уфимском проспекте Салавата Юлаева накануне вечером случилось ДТП с тремя автомобилями, сообщает Госавтоинспекция Башкирии. Погиб один человек.

Авария случилась на участке между улицами Лесотехникума и 50 лет СССР. Lada Largus сначала врезался в стоявший на обочине Hyundai Santa Fe, а потом столкнулся с BMW X3, которая тоже остановилась справа от проезжей части.

В момент столкновения 42-летний водитель BMW садился в машину. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, там он скончался.

Идэль Гумеров