В Тюменской области в 2025 году у пациентов выявили 3 тыс. случаев онкологии

В течение 2025 года в Тюменской области было проведено более 604 тыс. онкоскринингов, в ходе которых выявили 3208 случаев онкологических заболеваний, сообщили в информационном центре правительства региона.

Доля пациентов с выявленными онкозаболеваниями на ранних стадиях составила 59,9%. При этом за год в онкодиспансере было выполнено 6670 операций.

Всего в Тюменской области функционируют восемь центров амбулаторной онкологической помощи и пять первичных онкологических кабинетов. Обеспеченность онкологами составляет 99%.

