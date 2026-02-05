Следственные действия идут в отношении депутата парламента Горного Алтая

В отношении депутата госсобрания — эл курултая Республики Алтай Сергея Тимошенского проводятся следственные действия. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале регионального парламента.

«В связи с распространяемой в СМИ и соцсетях информацией о проводимых следственных действиях в отношении председателя комитета госсобрания — эл курултая по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике Сергея Тимошенского парламент сообщает: данные следственные действия не связаны с его депутатской работой и деятельностью в госсобрании»,— заявили в парламенте.

Правоохранительные органы ход следственных действий пока не комментировали.

Сергей Тимошенский дважды избирался депутатом госсобрания, во второй раз — в 2024 году в одномандатном округе №1 на территории Горно-Алтайска. Входит во фракцию «Единой России».

Валерий Лавский