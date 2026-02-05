Суд Ижевска обязал хозяина квартиры предоставить доступ к газовому оборудованию

Индустриальный райсуд Ижевска удовлетворил иск «УК-Ижкомцентр» и обязал собственника квартиры в доме № 12 по проезду Редукторному предоставить доступ к газовому оборудованию, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что в октябре 2023 года при техническом обследовании газового оборудования специалисты АО «Газпром газораспределение Ижевск» не смогли получить доступ к внутридомовой инженерной системе из-за нагромождения вещей в квартире ответчика.

Собственник квартиры открыл дверь только один раз, после чего перестал пускать проверяющих. В результате стояк первого подъезда дома остается отключенным от газа уже более двух лет.

Суд обязал ответчика в течение трех дней предоставить беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, освободив квартиру от посторонних предметов.

Анастасия Лопатина