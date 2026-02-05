Антициклон принесет в Петербург небольшой снег и морозы 5 февраля

Северная периферия антициклона окажет влияние на метеорологические условия в Петербурге 5 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Фото: Сергей Золотухин, Коммерсантъ

Столбики термометров покажут от -9 до -11 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью до 6 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы. В пятницу, 6 февраля, обойдется уже без существенных осадков.

Андрей Маркелов