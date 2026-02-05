По иску прокуратуры Прикамья подрядчик выплатит в бюджет 28 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края признал недействительными дополнительные соглашения к муниципальным контрактам, заключенными между подрядчиком и МКУ «Служба благоустройства города Березники» и МБУ «Управление благоустройства Соликамского городского округа».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, основанием для оспаривания дополнительных соглашений послужил факт необоснованного внесения с их помощью изменений в условия контрактов, которые повлекли дополнительное перечисление подрядчику более 28 млн руб. Этот факт был выявлен в ходе прокурорской проверки исполнения государственного контракта в рамках реализации мероприятий национального проекта «Экология».

По решению суда 28 млн руб. взысканы с подрядной организации. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано.