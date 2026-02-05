На Куйбышевской железной дороге в январе зафиксирован рост пассажиропотока

В январе 2026 года количество пассажиров, отправившихся со станций Куйбышевской железной дороги, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Общее число отправленных пассажиров составило более 1,6 млн человек, сообщили в пресс-службе магистрали.

Пригородным сообщением воспользовались 1,2 млн человек, что на 4,1% больше, чем в январе 2025 года. В дальнем следовании было перевезено 426,6 тыс. пассажиров, что соответствует уровню прошлого года.

Пассажирооборот за январь составил 454 млн пассажиро-километров, что на 1,2% выше показателя января 2025 года. При этом в пригородном сообщении он вырос на 9,1% и достиг 67,9 млн пассажиро-километров. В дальнем следовании пассажирооборот остался на уровне 385,6 млн пассажиро-километров, не изменившись по сравнению с январем 2025 года.

Андрей Сазонов