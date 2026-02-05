В Самарской области на трассе столкнулись две легковушки, есть погибший

Смертельное ДТП произошло в Самарской области утром в четверг, 5 февраля. Происшествие случилось в 7:23 (MSK+1) в Кинельском районе на автодороге Самара-Бугуруслан у железнодорожной станции Тургеневка. Об этом сообщает региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Установлено, что произошло встречное столкновение двух автомобилей Lada Kalina и Lada Vesta. К сожалению, водитель Lada Kalina, женщина 1972 года рождения, погибла, а пассажир госпитализирована»,— говорится в сообщении.

Специалисты деблокировали и извлекли тело погибшей. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.

Георгий Портнов