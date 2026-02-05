По факту смерти найденного в лесу подростка в Ханты-Мансийске возбудили дело

В Ханты-Мансийске возбудили уголовное дело по факту смерти школьника, сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). Спустя несколько дней поисков 15-летнего подростка обнаружили мертвым в лесу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

По данным ведомства, сообщение об исчезновении подростка поступило в полицию вечером 31 января — он не вернулся из школы и перестал выходить на связь с родственниками. Были организованы поиски, в результате которых 4 февраля тело юноши было найдено в лесу в районе СОТ «Кедр», которое находится на территории города.

В ходе визуального осмотра тела не обнаружено признаков насильственной смерти. Точные причины смерти установят на судмедэкспертизе.

Ирина Пичурина