Китай в 2025 году нарастил производство золота из своего сырья на 1,09%

Китай в минувшем году произвел 381,3 т золота из собственного сырья, что на 1,09% превосходит объем предыдущего года, следует из данных China Gold Association (CGA, Китайская ассоциация золотодобытчиков). Объем производства золота из импортируемого сырья увеличился на 8,81%, до 170,7 т.

Объем золотых резервов КНР увеличился на 1,17% (на 26,75 т) к состоянию на конец предыдущего года и составил 2306 т.

Также сообщается о снижении в 2025 году потребления в стране золота на 3,57%, до 950 т. В том числе продажи ювелирных изделий в физическом выражении упали на 31,61%, до 363,8 т. Вместе с тем потребление золотых слитков и монет подскочило на 35,14%, до 504,2 т. И это произошло в Китае впервые — обычно больше покупали ювелирку, указывает CGA.

Потребление золота в промышленности выросло на 2,32%, до 82 т.

Эрнест Филипповский